Dekorierte Blumenbeete wecken Frühlingsgefühle

Das nahende Osterfest lässt sich auch in den Gemeindebauten nicht leugnen. Viele Bewohner haben sich die Mühe gemacht, die Grünflächen liebevoll zu dekorieren. Ein schönes Beispiel dafür findet sich im 20. Bezirk im Johann-Kaps-Hof in der Jägerstraße 62-64. Die engagierte Hobbygärtnerin Ilona M. kümmert sich in ihrer Wohnhausanlage liebevoll um ein rundes Blumenbeet, nur wenige Meter von ihrer Gemeindewohnung entfernt. Ihr Pflanzbeet, das sie schon seit einigen Jahren betreut, ist ein echter Hingucker. Aktuell hat sie es ganz im Zeichen des Osterfestes geschmückt: mit vielen farbenfrohen Details.