Söder muss überraschend Indien-Reise abbrechen

Wie ein Sprecher der Bayerischen Staatskanzlei am Montag in Neu-Delhi mitteilte, kann Söder das ursprünglich geplante Programm aus gesundheitlichen Gründen nicht fortsetzen. Statt wie geplant am Montagabend nach Bengaluru in die südindische Partnerprovinz Karnataka weiterzureisen, blieb der CSU-Chef im Hotel. Die Delegation unter Leitung von Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) führte die Reise planmäßig fort.