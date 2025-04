Toronto beendet Saison mit Niederlage bei Spurs

Ohne den an der rechten Hand verletzten Jakob Pöltl und mit einer Niederlage ist für die Toronto Raptors am Sonntag die 30. Saison in der National Basketball Association (NBA) zu Ende gegangen. Die Kanadier verloren bei den San Antonio Spurs, dem ehemaligen Club des Centers aus Wien, mit 118:125. Dabei hatten sie unmittelbar nach der Halbzeit zwei Mal einen 22-Punkte-Vorsprung herausgeholt.