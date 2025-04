Das Gold der Chinesen

Allerdings lagern 1236 Tonnen deutsches Gold in New York, im größten Goldspeicher der Welt. Immer mehr Deutsche stört das. Doch nicht nur das Vertrauen unserer Nachbarn in die USA schwindet rapide. Nach dem Zoll-Krieg mehren sich Befürchtungen, China könnte Taiwan einnehmen und die USA den Iran angreifen. Die ernste allgemeine Verunsicherung führt zu Chaos an den Börsen und Flucht in edle Metalle.