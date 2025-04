Tauziehen um versehentlich abgeschobenen Mann

Er sei „am Leben und in Sicherheit“, teilte die US-Regierung am Wochenende mit. Der Oberste Gerichtshof der USA hatte zuletzt bestätigt, dass Kilmar Abrego Garcia in die Vereinigten Staaten zurückgeholt werden müsse. Bisher nannte das Weiße Haus aber keine konkreten Maßnahmen. Überhaupt wird bezweifelt, dass es sich bei allen Abgeschobenen um Schwerverbrecher handelt. Bei einigen geht der Verdacht auf ihre Tätowierungen zurück.