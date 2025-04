Trotz Frühlingsfest: Zell verpasste wichtigen Sieg

Es war angerichtet im Alois-Latini-Stadion: Zwei Teams aus dem Spitzenfeld der 1. Klasse Süd lieferten sich ein intensives Duell, das am Ende 0:0 endete. Vor allem Zell am See wird sich ärgern, denn gegen Annaberg-Lungötz lag ein Sieg mehrfach in der Luft.