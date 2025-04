McLaren in Bredouille! Wer ist die Nummer eins?

Obwohl Norris der erfahrenere Pilot ist, wirkt es mitunter so, als verliere er in entscheidenden Momenten die Nerven. So auch zuletzt in Bahrain, wo der Brite durch leichtsinnige Fehler einen möglichen Doppelsieg verschenkte. Der 25-Jährige zeigte bereits in der Saison 2024 Schwächen: Eine Reihe verpatzter Starts sowie Fahrfehler kosteten ihn wichtige Punkte und damit die Chance auf den Titel. Wie Norris selbst zugegeben hat, muss er an seiner mentalen Stärke arbeiten – und mögliche Selbstzweifel überwinden. Denn im Gegensatz zu Piastri wirkt dieser deutlich abgeklärter.