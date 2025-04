Das Rennen in Bahrain – ab 19 Uhr LIVE

McLaren hofft auf kleinen Vorteil in Bahrain

Norris und Piastri peilen in Sakhir das dritte McLaren-Doppelpodium in Serie an, im Gegensatz zum Schönheitsfehler von Suzuka würde man diesmal gerne die Schampus-Flasche von der obersten Podeststufe aus öffnen. „Ich denke, dass wir einen kleinen Vorteil haben“, sagte Piastri mit Blick auf das Rennen in Bahrain. Aber das vergangene Wochenende habe bewiesen, „dass es eine Menge Konkurrenz gibt, die aus jedem kleinen Fehler Kapital schlägt“, meinte der in der WM-Wertung drittplatzierte Australier, der neben Red Bull auch mit Ferrari und Mercedes rechnet.