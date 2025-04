Formel 1: Traditionsstrecke steht vor dem Aus

Enorm viele Anfragen

Das Interesse an der Motorsport-Königsklasse sei riesengroß. „Meine Rolle als Formel-1-Präsident stellt mich vor so viele Anfragen aus Ländern in der ganzen Welt, die zum Wachstum der Formel 1 beitragen können“, so Domenicali. Das Rennen am 18. Mai könnte daher für mehrere Jahre das letzte Formel-1-Spektakel in Imola sein.