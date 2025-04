Erst „abgeschossen“- dann Klassiker gewonnen!

„Das bedeutet mir sehr viel. Es ist so ein hartes Rennen, ich habe sehr gelitten. Leider hatte Tadej Pech in der Kurve, als ich die Lücke gesehen habe, musste ich es alleine versuchen, so ist der Sport. Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich es geschafft habe“, sagte Van der Poel. Sein im Vorjahr und 2023 zweitplatzierter Alpecin-Teamkollege Jasper Philipsen hatte 45 km vor dem Ende auf einem der schwierigsten Kopfsteinpflaster-Abschnitte den Anschluss an das Spitzenduo verloren. Der Belgier fiel schnell in die erste Verfolgergruppe zurück und wurde letztlich Elfter. Platz drei im Sprint einer Dreier-Gruppe ging etwa eine Minute hinter UAE-Kapitän Pogačar an Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Der Däne aus der Lidl-Trek-Mannschaft war in einer vorentscheidenden Phase von einem Reifenschaden zurückgeworfen worden.