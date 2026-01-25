Vorteilswelt
Tour Down Under

Radstar kollidiert mit Känguru – gewinnt dennoch

Sport-Mix
25.01.2026 10:11
Jay Vine
Jay Vine(Bild: AFP/BRENTON EDWARDS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei Kängurus haben bei der Tour Down Under einen heftigen Crash ausgelöst und den australischen Radprofi Jay Vine fast noch um den Gesamtsieg gebracht.

Auf der fünften und letzten Etappe des WorldTour-Rennens mit Start und Ziel in Stirling sprangen 96 km vor dem Ziel zwei große Kängurus auf die Straße und brachten mehrere Fahrer zu Fall, darunter auch Vine. Drei Radprofis mussten das Rennen mit Verletzungen sogar aufgeben. Auch eines der Kängurus war sichtlich angeschlagen.

„Zwei von ihnen stürmten durchs Peloton“
Vine rappelte sich nach dem Crash wieder auf und brachte schließlich seinen Gesamtsieg noch sicher ins Ziel. „Alle fragen mich, was das Gefährlichste in Australien ist, und ich sage immer: Kängurus“, sagte der Australier. „Zwei von ihnen stürmten durchs Peloton, als wir wahrscheinlich 50 km/h fuhren, und eines blieb stehen und rannte abwechselnd links und rechts, bis ich ihm schließlich in den Hintern krachte“, schilderte der Radprofi die Schrecksekunde.

Bester Österreicher in der Gesamtwertung war Marco Schrettl (Astana) als 32. Der U23-WM-Dritte gab in Australien sein Debüt auf der WorldTour.

