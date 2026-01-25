Radstar kollidiert mit Känguru – gewinnt dennoch

„Zwei von ihnen stürmten durchs Peloton“

Vine rappelte sich nach dem Crash wieder auf und brachte schließlich seinen Gesamtsieg noch sicher ins Ziel. „Alle fragen mich, was das Gefährlichste in Australien ist, und ich sage immer: Kängurus“, sagte der Australier. „Zwei von ihnen stürmten durchs Peloton, als wir wahrscheinlich 50 km/h fuhren, und eines blieb stehen und rannte abwechselnd links und rechts, bis ich ihm schließlich in den Hintern krachte“, schilderte der Radprofi die Schrecksekunde.