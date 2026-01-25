Kitzbühel: Mann im Roten Trikot scheidet früh aus
Frust am Ganslernhang
Rückschlag für Atle Lie McGrath im Kugel-Kampf: Der Norweger schied beim Slalom in Kitzbühel am Ganslernhang früh aus.
Dem Führenden im Slalom-Weltcup unterlief im ersten Durchgang oben gleich ein kleiner Fehler. Anschließend riskierte der Norweger zu viel und wurde zu direkt.
Die bittere Folge: Er erwischte das nächste Tor nicht mehr, sein Rennen war damit zu Ende.
Verliert er nun die Führung?
Vor dem Bewerb in Kitzbühel hatte McGrath die Wertung mit 372 Punkten angeführt, gefolgt von Lucas Pinheiro Braathen aus Brasilien mit 351 Punkten. Nun gibt es eine große Chance für die Konkurrenten, McGrath von der Spitze abzufangen.
