Eklat zwischen Koubek und Ekker: „War respektlos!“

Gegenstand des Eklat war der Jive von Ex-Tennisass Stefan Koubek, den er diesmal nicht nur mit seiner Profipartnerin Manuela Stöckl, sondern auch mit Lebensgefährtin Kinga bestritt. Dafür gab’s 14 Punkte, die aber weniger schmerzten, als Ekkers Wortwahl. Der bezeichnete Koubeks Freundin nämlich als „Requisite“. Eine fassungslose Athanasidais fragte nochmal nach: „Hast du jetzt zu seiner Frau Requisite gesagt?“ Sie sei eine„Tanzrequisite, eine lebende, schöne Tanzrequisite, gehört so wie ein Hut oder Stock einfach zum Tanzen dazu“, wollte Ekker seinen Kopf noch aus der Schlinge ziehen. Athanasiadis, ganz charmant, versuchte es einer „Sprachbarriere“ zuzuschreiben. Aber die lässt Koubek nicht gelten. „Meine Lebensgefährtin als einen Gegenstand zu bezeichnen, war absolut respektlos und fehl am Platz. Vor allem in der ,Family & Friends’-Sendung, wo alle da sind, um Spaß zu haben, hat so etwas absolut nichts verloren“, so Koubek zur „Krone“.