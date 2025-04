Waldbrand in Vinschgau: 60 Hektar in Flammen

Das Lagezentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz sei eingerichtet und mit den Einsatzkräften an Ort und Stelle in Kontakt, so das Land Südtirol. Die Leitstellen in Trient und in Nordtirol seien informiert worden, da aufgrund der Winde die Rauchentwicklung sich auch auf ihre Gebiete ausdehnen könnte.