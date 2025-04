Überfall eskaliert: Mann attackiert Polizeihund

Weiteres Diebesgut gefunden

Im Zuge der Durchsuchung wurde zudem weiteres Diebesgut vorgefunden, das einem Einbruchsdiebstahl in einem Postkasten zugeordnet werden konnte. Der Mitarbeiter des Supermarktes wurde durch das Andrücken des Messers leicht am Rücken verletzt und von der Berufsrettung Wien medizinisch erstversorgt. Er konnte in häusliche Pflege entlassen werden.