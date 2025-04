Venier strafte Cheftrainer Assinger Lügen

Super-G-Weltmeisterin Stephanie Venier kritisiert an Damen-Cheftrainer Roland Assinger Umgangston und schwer nachvollziehbare Richtlinien. Zu oft gehe es auch ins Persönliche. So soll sich laut ihr Assinger zum Beispiel über ein von ihr im Sommer begonnenes neues Hobby abfällig geäußert haben und ihr Leistungsvermögen in Frage gestellt haben. Es gibt jedoch auch Fahrerinnen, die mit der Arbeit von Assinger sehr zufrieden sind.