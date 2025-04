Schweizer schnappen sich nächsten Ski-Österreicher

Die Schweiz ist zwar aktuell die Skination Nummer eins. Dennoch scheint es so, als ob sie sich am liebsten in Österreich verstärkt. Nach dem Skiverband des Kantons Graubünden zuletzt bereits Olympiasieger Mario Reiter zum Geschäftsführer und Trainer-Guru Roland Fuchs zum Direktor Alpin gemacht hatte, wechselt nun auch noch ein langjähriger Coach zu den Bündnern.