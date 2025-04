Den Preis als stolzester Papa hat Straka schon

„Sepp ist in bestechender Form“

Die Startzeit von Sepp am ersten Tag könnte ein gutes Omen sein. Denn Österreichs Golfstar schlägt Donnerstag im letzten Flight des Tages um 19.45 Uhr MEZ mit Sam Burns und Sahit Theegala (beide US) im 96-köpfigen Elitefeld ab. Und wie heißt es so schön: Die Letzten werden die Ersten sein.