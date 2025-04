Spendenaktion beim „Abdampfen“ am Wörthersee

Geld gesammelt wird am Samstag für zwei Männer, die beide aus dem Leben gerissen wurden und nun im Rollstuhl sitzen. Der 61-jährige Heinz Winkler ist aufgrund eines Skiunfalles seit 34 Jahren auf seinen Rollstuhl und Hilfe angewiesen. Aufgrund der Querschnittsquetschung ist er in der Beweglichkeit in den Armen beeinträchtigt. Auch die Motorik in den Händen fehlt.