„Android-AirTag“: Hey Google, wo ist mein Auto?

Apple bietet seine Bluetooth-Peilsender namens „AirTag“ seit mittlerweile vier Jahren an – und sorgte damit vor allem anfangs für viel Aufsehen, immerhin birgt die Technik Missbrauchsgefahr. Seit einem Jahr hat Google für sein Android-Betriebssystem einen vergleichbaren Ortungsdienst – und immer mehr Dritthersteller bieten kleine billige Bluetooth-Sender für Android-Geräte an. Wir haben ausprobiert, was mit den „Android-AirTags“ möglich ist – und was nicht.