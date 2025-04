Rewe ruft Kürbiskernöl der Marke Clever zurück

Servicehotline eingerichtet

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung. Bereits gekaufte Flaschen des Kürbiskernöls können ab sofort – auch ohne Rechnung – wieder retourniert werden. Für Rückfragen gibt es eine Serviceline des Lieferanten, der die Unannehmlichkeiten bedauert, unter +43 664/99776575 sowie die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per Mail unter vomkuerbis@gmx.at. Ob das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht wurde, ist unklar.