„Guter“ und reueloser Dieb mit Jesus auf Golgota

Die Passion Christi ist eine blutige, brutale, außergewöhnliche, und am Ende strahlende Geschichte, die seit jeher in der bildenden Kunst, in der Musik, in der Literatur und nicht zuletzt in Kreuzwegstationen und Fastenkrippen dargestellt wird. Sie beginnt am Palmsonntag mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Ihm soll mit Palmblättern zugejubelt worden sein, uns blieben davon die Palmbuschen, die heute in den Kirchen gesegnet werden.