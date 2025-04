Ärger um Parken in Kurstadt soll bald zu Ende sein

Gute Nachrichten gibt es, was das Parkplatzproblem in Baden betrifft. Denn hier will die neue Stadtregierung nun einiges ändern. „Wir wissen, dass die derzeitige Parkplatzregelung sehr polarisiert“, so Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli. Eine Maßnahme, die bereits ab 1. Juli durchgesetzt wird: Besitzer von Anrainer-Parkkarten dürfen dann nicht nur im Teilsektor ihres Wohnsitzes parken, sondern in der gesamten „Grünen Zone“. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass Einheimische nicht mehr doppelt fürs Parken in der Grünen Zone zahlen müssen.“