Raus aus der Innenstadt: 6 Ideen gegen Autoflut

Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung will Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) genau das umsetzen, wovon in den letzten Jahren oft die Rede war: eine Steigerung der Lebensqualität in den Städten und Gemeinden. „Die Erfahrungen zeigen, dass Innenstädte durch Verkehrsberuhigung belebt werden. Weniger Autoverkehr verbessert die Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner, schafft bessere Bedingungen zum Zufußgehen, in Summe sind mehr Menschen mobil, wovon der Einzelhandel profitiert“, begrüßt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky die von Hanke angekündigte StVO-Novelle, die auch in Österreich ein automatisiertes Zufahrtsmanagement ermöglicht.