Bub an Seeufer bis zur Hüfte im Schlamm versunken

Der Bub im Volksschulalter war an dem direkt an der Eisenstraße zwischen Traboch und Trofaiach gelegenen See mit seiner Mutter unterwegs gewesen. Am schlammigen Ufer wollte er mit einem Stein spielen – und versank dabei nach und nach bis zur Hüfte. Aus eigener Kraft konnte er sich nicht mehr befreien und rief um Hilfe. Die Mutter setzte sofort einen Notruf ab.