Valentin Bontus bei Prinzessinnen-Regatta Dritter

Er habe alles versucht, voll attackiert, jedoch verfing sich dann ein Plastiksack an seinem Foil. „Aber ich bin mit dem dritten Platz sehr zufrieden. Ich habe gezeigt, dass ich im Game bin und auf Topniveau performen kann. Die ganze Woche hindurch war ich in den Top zwei, das gibt ordentlich Selbstvertrauen für den weiteren Saisonverlauf“, sagte der Niederösterreicher. Potenzial sieht er noch bei den Manövern, am Set-up will er noch arbeiten. „Da geht noch mehr, bis zur WM im September wird noch intensiv gefeilt.“ Den nächsten Wettkampfeinsatz hat er Ende April vor Hyeres.