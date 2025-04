Rock, Pop, DJs: Moosburg „bebt“ wieder im Sommer

„Wir freuen uns riesig! Unser letzter Auftritt in Moosburg war mega“, so die Jungs von Edmund, die am 18. Juli den Konzertreigen auf der Schlosswiese eröffnen. Special Guest: Kärntens Lokalmatador Rian. Auf die ganz besondere Atmosphäre sind auch die Schweizer Stimmungsgaranten von Fäaschtbänkler (19. 7.) sehr gespannt.