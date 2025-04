Beliebter DJ starb fern der Heimat bei Unfall

Der sympathische Entertainer war dereinst aus Lilienfeld in die deutsche Großstadt Frankfurt gezogen und hatte dort an den Turn Tables – unter anderem beim beliebten „Hexenball“ in der Stadthalle Langen – die weiblichen Fans begeistert. „Du hattest immer den richtigen Hit parat und hast durch deine Art so vielen Menschen eine Freude bereitet“, heißt es in der Beileidsbekundung. Der zwei Tage nach einem Klassentreffen im 60. Lebensjahr Verstorbene wird am 14. April in der Heimat verabschiedet.