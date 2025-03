ATV: Die ungekrönten Könige des Trash-Fernsehens

Mit „Teenager werden Mütter“ brachte der Sender das Fernsehpublikum zu Minderjährigen in den Kreißsaal, „Saturday Night Fever“ bildete das jugendlich-wilde Nachtleben der frühen 2010er-Jahre ab und für „Mein Gemeindebau“ wird tief in die Arbeiterklasse gefilmt. „Amore unter Palmen“ und „Tinderreisen“ entführt Willige zur temporären Vergnügungsbeschaffung in ferne und nicht so ferne Länder. Die Grenze zwischen Humor und respektloser Ausstellung verschwimmt oft bis zur Unkenntlichkeit.