Händler werden nach Tesla-Inferno in Rom bewacht

Die Wut auf Elon Musk hat mittlerweile globale Ausmaße angenommen. Immer mehr Menschen lassen ihre Wut auf den Trump-Berater an seinem Unternehmen Tesla aus. Die italienische Regierung will Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, nachdem in Rom in der Nacht auf Montag 17 Fahrzuege in Flammen aufgingen.