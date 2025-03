Trump: „Elon hat mich noch nie um etwas gebeten“

Ein in Europa produziertes Auto wird den Endverbraucher in Relation zu seinen E-Autos dennoch deutlich mehr kosten. Wenn die Steuern von 25 Prozent in vollem Umfang an die US-Amerikaner weitergegeben werden, könnte der durchschnittliche Preis für ein importiertes Fahrzeug um 12.500 Dollar steigen. Das dürfte die Inflation weiter ankurbeln. Zur Erinnerung: Trump wurde im vergangenen Jahr wieder ins Weiße Haus gewählt, weil die Wähler glaubten, er könne die Preise senken ...