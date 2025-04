Bruce Willis: Süßer Retro-Clip sorgt für Gänsehaut

„Lieben sie mehr, als ich in Worte fassen kann“

Mutter Emma baute in ihr Birthday-Video-Tribut an ihre Tochter auch aktuelle Bilder von Mabel ein und schrieb: „Ich bin so dankbar für die Freude und die Farbe, die sie in unsere Welt bringt. Sie geht liebevoll und mit vollem Herzen durchs Leben und wir lieben sie mehr, als ich es in Worte fassen kann. Happy Birthday an unser süßes Mädchen!“