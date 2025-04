Verbannung! Messis „Wachhund“ wird zum Problem

Cheuko sieht hingegen Sicherheitsproblem in USA

„Ich habe sieben Jahre in Europa in der Ligue 1 und in der Champions League gearbeitet, und nur sechs Menschen sind auf das Spielfeld gestürmt. In den USA sind es in nur 20 Monaten nun 16 gewesen. Das ist ein riesiges Problem. Deshalb lasst mir Messi helfen“, sagte Cheuko gegenüber der Social-Media-Plattform „House of Highlights“.