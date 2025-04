Erstes Quartal: Anstieg bei Zahl der Verkehrstoten

Niederösterreich vor Oberösterreich und der Steiermark

Im Bundesländervergleich gab es heuer im ersten Quartal in Niederösterreich mit 21 die meisten Verkehrstoten, um neun mehr als im Vergleichszeitraum 2024. In Oberösterreich kamen elf Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, in der Steiermark neun, in Tirol sechs, in Wien vier, in Salzburg, Vorarlberg und Burgenland jeweils drei und in Kärnten zwei.