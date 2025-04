Tsunoda-Ansage: „Ziel ist Platz auf dem Podium!“

Kann Tsunoda mit dem Druck umgehen?

Auf seine neue Herausforderung freut sich Tsunoda bereits, wenngleich er weiß, was da auf ihn zukommt: „Im Leben gibt es nicht viele Situationen, wo du so einer extremen Drucksituation ausgesetzt bist, aber auch so eine große Chance bekommst. Daher kann ich mir vorstellen, dass es ein unglaublich aufregendes erstes Rennen wird.“