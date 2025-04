Südtirol wirft BBT-Baustelle mögliche „Mängel“ vor

Gibt es Mängel in der Arbeitsorganisation?

Der Allgemeine Gewerkschaftsbund AGB/CGIL Südtirols spricht im Zuge von Arbeitsunfällen auf österreichischer Seite immer wieder von „wahrscheinlichen Mängeln in der Arbeitsorganisation“. Was sagt der Sprecher zu diesen Äußerungen? „Diese Frage können wir leider nicht beantworten.“