Basistunnel-Baustelle: Felsblock traf Arbeiter

Am Mittwoch gegen 17.30 Uhr war der 33-jährige Österreicher als Sprengbefugter im Vortriebsbereich des Haupttunnels Ost-Süd des Brennerbasistunnels (Lotsenpunkt Steinach am Brenner) beschäftigt. Er wollte Sprengleitungen, die sich bereits in der Wand befanden, miteinander verbinden.