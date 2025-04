War der Terrorist von Villach ein Einzeltäter?

Am 15. Februar um 15.55 Uhr begann in Villach das Morden: Unter „Allahu Akbar“-Rufen stürmte ein junger Mann mit einem Messer in der Villacher Innenstadt auf Menschen los – das erste Opfer, ein 14-jähriger Schüler, überlebte den Angriff nicht. Fünf weitere Jugendliche und Männer wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Körperliche Dauerfolgen sind in einem Fall ebenso zu befürchten wie eine lebenslange Traumatisierung nach diesem islamistischen Terrorakt, der unser Land wie aus dem Nichts getroffen und erschüttert hat.