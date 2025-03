Nach Hirnerkrankung: Kicker kämpft um Comeback!

Am Samstag hatte der dänische Verein erklärt, dass man den Vertrag mit Olsson aufgelöst habe – am Sonntag folgte schließlich die emotionale Verabschiedung. Der Schwede kickte seit 2022 für Midtjylland und wurde von den Fans, zur Halbzeit des Spiels gegen Bröndby IF, mit Sprechchören und zahlreichen Bannern verabschiedet.