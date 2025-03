WAC bleibt Angstgegner! Sturm lässt Punkte liegen

In der Meister-Gruppe der Bundesliga hat Sturm Graz zum Auftakt gegen den Wolfsberg AC nur ein 1:1 erreicht. Dabei liefen der amtierende Meister lange Zeit sogar einem Rückstand hinterher, ehe Tomi Horvat die Grazer in der 72. Minute erlöste. Ein weiterer Treffer wollte allerdings nicht gelingen, sodass man gegen den WAC in dieser Saison erneut keinen Sieg einfahren konnte. Ein Dämpfer im Titelrennen!