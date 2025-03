In dieser Wertung ist Liensberger die Nummer eins

Vorarlbergs Damen waren in dieser Weltcupsaison im Bundesländervergleich die Nummer eins. Hauptverantwortlich dafür und das einmal mehr: Katharina Liensberger. Bereits den neunten Winter in Serie konnte die 27-Jährige im Weltcup anschreiben. Mit 563 gesammelten Zählern war es punktmäßig sogar ihre zweitbeste Saison nach dem Winter 2020/21 (903 Punkte). Im Slalomweltcup fuhr die Rossignol-Pilotin bis zum Finale in Sun Valley um die kleine Kristallkugel mit, wurde am Ende Zweite.