Perez? „Ist auf jeden Fall eine Option für uns!“

Eine Rückkehr in die Königsklasse ist für Perez durchaus eine Option. Dabei habe er sogar mehrere Möglichkeiten und nicht nur Cadillac, wie der Routinier zuletzt betonte: „Ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich mit meiner Karriere machen möchte, denn das, was als Nächstes kommt, ist von großer Bedeutung. Deshalb möchte ich mir die Zeit und den Raum nehmen, die beste Entscheidung zu treffen.“ Mal sehen, wie es für Perez weitergeht.