Ihr Papa wurde mit Zidane 1998 Weltmeister

So etwa unlängst. Vor vier Tagen zeigt Jade Leboeuf, Tochter von Welt- und Europameistger Frank, ... viel von ihrem Körper. Nur Unterwäsche bedeckt den sichtlich austrainierten Body. Dabei will sie alles andere als auf ihr Äußeres reduziert werden, schreibt sie im Text dazu. Allerdings sei sie auch nicht bereit, „eine Facette von mir einer anderen zu opfern“. Entsprechend stolz sei sie, „Mutter, Unternehmerin, Freundin, Tochter, Schwester“ zu sein. „Aber vor allem bin ich ich selbst.“ Und in dieser Funktion eben offenbar auch stolz auf ihr Äußeres, wie ein Streifzug durch ihr Insta-Profil suggeriert.