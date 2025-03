WM: Hier verschenkt ÖSV-Duo Gold und Silber

Was war passiert? Die Österreicher hatten im Viertel- und Halbfinale einen grandiosen Paarlauf in Richtung großes Finale hingelegt. Auch dort kämpfte sich das Duo auf der Strecke an Favorit Eliot Grondin (CAN) vorbei, und so raste Dusek auf die letzte Kurve zu, vor der Izzi aus dem Windschatten heraus versuchte, innen zu überholen.