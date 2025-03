„Hoffnung, dass Papst König Charles treffen kann“

Der vatikanische Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, schließt ein Treffen zwischen dem gesundheitlich angeschlagenen Papst und Charles III. am 8. April beim Besuch des britischen Königs in Rom nicht aus. „Ich hoffe, dass der Papst den König zumindest begrüßen kann“, so Parolin, laut Medienangaben am Montagabend. Der Buckingham-Palast hatte kürzlich mitgeteilt, für den 8. April sei eine Audienz des Papstes für König Charles III. und Königin Camilla geplant.