Otto-Wagner-Areal wird zu Campus Musikuniversität

Bereits im Jahr 2020 wurde verkündet, dass die Pläne, die Elite-Universität CEU von Milliardär George Soros am Otto-Wagner-Areal in Penzing anzusiedeln, fixiert seien. Zwei Jahre später war der Traum geplatzt, die Kosten zu hoch, der Umbau am denkmalgeschützten Gelände zu schwierig.