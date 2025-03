Wie Tirol den Blutzoll auf den Straßen senken will

Bewusstsein für Gefahren soll mehr gefördert werden

Mit einem Bündel an Maßnahmen, das am Mittwoch in Innsbruck präsentiert wurde, hat die Landesregierung bekanntlich ambitionierte Ziele. „Wir möchten die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten bis 2034 halbieren und es soll keine tödlichen Unfälle mit Kindern mehr geben“, betont Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ).