Sparpläne? „Wir werden auf alle Fälle kämpfen“

Salzburgs Sportlandesrat Martin Zauner von den Freiheitlichen will bei der Landessportorganisation (LSO) sparen. Dort regt sich Widerstand – zudem zweifelt man an den Sparplänen des Politikers. Dieser will die Agenden der LSO in sein Büro eingliedern. Das lassen Präsidiumsmitglieder so nicht auf sich sitzen.