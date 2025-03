Hausmeister wurden zu Bodyguards für Priscilla

So hatte sie die Unternehmerfamilie in Erinnerung – vom gemeinsamen Opernball-Abend in der Loge von Richard Lugner und von einem gemeinsamen Gespräch beim Abendessen im Sacher. „Sie hat gesagt, dass sie unbedingt einmal bei uns vorbeikommen möchte, um uns zu besuchen. Deswegen ist Priscilla da. Sie ist einfach so gekommen und bekommt keinen Cent. Das ist ein Wahnsinn! Ich glaube, sie mag uns einfach. Das ist die ganze Geschichte. Und wir haben am Sonntag mit der Organisation begonnen“, lachte Waltraud.