Kein Jubel in Heimatorten der Landesparteichefs

In einigen Orten des einwohnermäßig kleinsten steirischen Bezirks sind am Sonntag die politischen Karten neu gemischt worden. So hat in Mühlen, bisher immer eine rote Insel in der konservativen Region, die SPÖ mit Bürgermeister Christian Steibl die absolute Mehrheit verloren. Auch in Stadl-Predlitz gibt es deutliche Verluste für die Sozialdemokraten, die zuletzt den Bürgermeister gestellt haben. Bitter auch das Ergebnis für Ortschefin Lydia Künstler-Stöckl in Teufenbach-Katsch: Die SPÖ rutscht am Sonntag knapp hinter die ÖVP, deren Spitzenkandidat Peter Panzer könnte neuer Bürgermeister werden.